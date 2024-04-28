Gaziantep Basketbol, play-off çeyrek final etabına galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabında Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u 98-92 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı ve teknik heyeti galibiyetinden dolayı kutladı.

Kaliteli ve geleceğe yatırım yapan bir takımla oynadıklarını belirten Dai, seride öne geçmenin kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.

Gaziantep Basketbol, çeyrek final serisinin ikinci maçında 1 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli temsilcisi Çayırova Belediyespor'a konuk olacak.