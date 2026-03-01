Gaziantep Basketbol'un serisi sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol, Bandırma Bordo Basketbol karşısında aldığı yenilgiyse 16 maç sonra mağlup oldu.

BANDIRMA'YA KAYBETTİ

Ligde çıktığı son 16 maçını namağlup oynayan ve kulüp tarihinin de en iyi sezonlarından birini geçiren kırmızı-siyahlılar, dün evinde oynadığı Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 kaybetti.

Başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde bu sezon 3. mağlubiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip liderliğini sürdürdü.