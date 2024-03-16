Gaziantep Basketbol, yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, Süper Lig'e tekrar çıkmak istiyor.

Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde 2012-2013'te mücadele eden Gaziantep temsilcisi, devam eden 10 sezonda ligde kesintisiz yer aldı.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon yoluna Türkiye Basketbol Ligi'nde devam ediyor.

Ligde oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet olarak hanesine 46 puan yazdıran Gaziantep temsilcisi, 4. sırada ve play-off'a kalmaya çok yakın.