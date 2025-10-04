Gaziantep Belediye Başkanı kim ve Gaziantep hangi partide (2025 güncel)
Gaziantep belediye başkanı kim ve hangi partiden olduğu 2025 yılında en çok merak edilen konular arasında. Üçüncü kez seçilen Fatma Şahin, AKP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor. İşte Fatma Şahin’in biyografisi, yaşı, partisi ve Gaziantep belediye başkanlığı iletişim bilgileri…
Gaziantep belediye başkanı kim, Gaziantep belediye başkanı hangi partiden ve 2025 güncel durumu nedir? Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gaziantep’te vatandaşların merak ettiği bu soruların yanıtı Fatma Şahin’dir. 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üçüncü kez seçilerek görevine devam etmektedir.
FATMA ŞAHİN KİMDİR?
Peki, Fatma Şahin kimdir? 1966 yılında Gaziantep’te doğan Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü mezunudur. Özel sektörde işletme mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında AKP Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel seçimlerinde Gaziantep’in ilk kadın milletvekili olarak meclise girdi.
Şahin, TBMM’de 22., 23. ve 24. dönemlerde milletvekilliği yaptı. 2011 seçimlerinden sonra kurulan 61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görev aldı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın bakanı oldu.
2014 yılında yapılan seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak Gaziantep’te göreve başladı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de halkın desteğini alarak tekrar seçildi. Böylece 2025 itibarıyla Gaziantep belediye başkanı 2025 güncel verisine göre görevdeki isim Fatma Şahin’dir.
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?
Merak edilen diğer soru ise Gaziantep belediye başkanı hangi partiden sorusudur. Fatma Şahin, 2025 yılında da AKP adına görevini sürdürmektedir. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 seçimlerinde oyların yüzde 38,82'sini alarak yeniden başkan seçilmiştir.
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Vatandaşların sık sorduğu sorulardan biri de Gaziantep belediye başkanı nereli sorusudur. Fatma Şahin, Gaziantep doğumludur. 1966 doğumlu olan Şahin, Gaziantep belediye başkanı Fatma Şahin kaç yaşında sorusunun yanıtı olarak 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.
GAZİANTEP ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE GÖREV SÜRELERİ
- Mustafa Ağa (Budak Battalbey) — 1870 – 1881, 1885 – 1888
- Hacı Osman Ağa (Battalbey) — 1881 – 1885
- Hacı Hüseyin Bey (Kaleağasızade) — 1888 – 1890
- Osman Efendi (Göğüş) — 1890 – 1894
- Seyyafzade Abdo Efendi (Abdülkadir Behçet Erkılıç) — 1894 – 1898
- İzrapzade Mehmet Hamdi Efendi (Barlas) — 1898 – 1901
- Süleyman Bey (Battalbey) — 1901 – 1902
- Lütfü Güceylioğlu — 1902 – 1907
- Hasırcızade Sami Efendi (Tüzün) — 1907 – 1910
- Şıh Mustafa Efendi (Ocak) — 1910 – 1913
- Lütfü Güceylioğlu — 1916 – 1921
- Müftüzade Mehmet Efendi — 1921 (22 gün)
- Mehmet Mazlum Enç — 1921 (10 gün)
- Ahmet Efendi (Göğüş) — 1921 – 1922
- Mustafa Ağa (Kaleağasızade) — 1922 (7 ay)
- Mehmet Ali Kayaalp — 1922 – 1924
- Şefik Barlas — 1924 – 1927
- Mehmet Ali Kayaalp — 1927 – 1930
- Hamdi Kutlar — 1931 – 1946
- Mehmet Nail Bilen — 1946 – 1950
- Abdülkadir Batur — 1950 – 1955
- Kamil Ocak — 1955 – 1956
- Necmi Bayram — 1956 – 1959
- Faik Taşçıoğlu — 1959 – 1960
- Selami Esen — 1960
- Niyazi Aras — 1960 – 1961
- Osman Meriç — 1961 – 1962
- Salih Tanyeri — 1962 – 1963
- İbrahim Tevfik Kutlar — 1963 – 1968
- Abdülkadir Batur — 1968 – 1973
- Esat Kaya Turgay — 1973 – 1980
- Ahmet Turan Ertuğ — 1980 – 1984
- Ömer Arpacıoğlu — 1984 – 1989
- Celal Doğan — 1989 – 2004
- Dr. Asım Güzelbey — 2004 – 2014
- Fatma Şahin — 2014 – ...
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Belediye hizmetleri ve başkanlıkla ilgili bilgi almak isteyenler için resmi iletişim bilgileri şöyledir:
- Telefon: 0 (342) 909 27 27
- E-posta: iletisim@gaziantep.bel.tr
- Adres: Değirmiçem Mah. Şehit Yusuf Erin Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Binası, Şehitkamil / Gaziantep
Dolayısıyla vatandaşlar için en çok aranan konulardan biri olan Gaziantep belediye başkanı iletişim, Gaziantep belediye başkanlığı iletişim ve Gaziantep belediye başkanlığı adres bilgileri güncel haliyle bu şekildedir.
2025 itibarıyla Gaziantep belediye başkanı kim sorusunun yanıtı Fatma Şahin’dir. Üçüncü kez seçilen Şahin, AKP adına görevini sürdürmekte ve hem belediye hizmetleri hem de uluslararası platformlardaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.