Gaziantep Büyükşehir işçilerine yüzde 100 zam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 100 zam yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye personeli maaşlarına yüzde 100 zam yapılarak en düşük belediye personeli maaşı 34 bin TL’ye yükseltildi.

Gaziantep’te bir restoranda düzenlenen yeni yıl toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel A.Ş., Gazi Ağaç A.Ş., Gazi Danışmanlık A.Ş., Gaski Enerji A.Ş., Gazi Kültür A.Ş., Gazi Bilişim A.Ş. ve Gazi Konut A.Ş. çalışanı maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı.

Yapılan zam ile en düşük belediye çalışanı maaşı 34 bin TL oldu. Zammın yanı sıra ikramiyeler de 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.