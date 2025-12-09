Gaziantep'den "verilmeyen penaltı" tepkisi

Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcusu Tayyip Talha Sanuç’un sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Sanuç’un maçın 53. dakikasında rakip oyuncu Ersin Destanoğlu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe aldığı ve oyuna devam edemediği bildirildi.

Açıklamada, rakip ceza alanı içerisinde gerçekleşen ve birçok kişi tarafından “verilmeyen penaltı” olarak değerlendirilen pozisyonun ardından yapılan tetkikler sonucu Tayyip Talha Sanuç’un yüz bölgesinde bulunan maxilla kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından başarılı futbolcunun 11 Aralık Perşembe günü ameliyata alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Gaziantep FK, açıklamasının sonunda Tayyip Talha Sanuç’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.