Gaziantep - ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi

GAZİANTEP'te uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yöne girdi. Polisin takibiyle durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle İpekyolu’nda ters yöne girdi. Ekipler, takip ettikleri aracı, çarparak durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Öte yandan şüphelilerin kaçma anı kamerayla görüntülerdi. Görüntülerde otomobilin ters şeritten gidip karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşatması ile polis aracının takibi yer aldı. (DHA)

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA