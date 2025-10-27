GAZİANTEP FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER | Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)
Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep ve Fenerbahçe’de maç kadrosu nasıl, hangi futbolcular sakat veya cezalı? Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda kritik randevu Gaziantep’te oynanıyor. 10. hafta maçı, zirve yarışındaki Fenerbahçe ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK’yi karşı karşıya getiriyor.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Serkan Çimen. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova. Gözlemci Yunus Yıldırım; temsilciler Kerem Fahri Baykalmış, Engin Bayraktar, Serkan Atalay ve Kasım Turna olarak görevlendirildi.
SAKAT VE CEZALI LİSTESİ
Gaziantep FK’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu S. Mbakata ile hücum hattından Ali Ablak, diz ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Fenerbahçe cephesinde ise İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Mert Hakan Yandaş’ın durumu maç saatinde belli olacak. Stuttgart maçında oyuna giren Jhon Duran ise sakatlığını atlatmış durumda.
GAZİANTEP – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)
|Sıra
|Takım
|O
|AV
|P
|1
|Galatasaray A.Ş.
|10
|20
|28
|2
|Trabzonspor A.Ş.
|10
|10
|23
|3
|Fenerbahçe A.Ş.
|9
|8
|19
|4
|Beşiktaş A.Ş.
|10
|4
|17
|5
|Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
|9
|1
|17
|6
|Göztepe A.Ş.
|10
|6
|16
|7
|Samsunspor A.Ş.
|9
|4
|16
|8
|TÜMOSAN Konyaspor
|10
|2
|14
|9
|Corendon Alanyaspor
|10
|0
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|-4
|11
|11
|RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
|10
|2
|10
|12
|Kasımpaşa A.Ş.
|10
|-3
|10
|13
|Hesap.com Antalyaspor
|10
|-9
|10
|14
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|9
|-3
|9
|15
|Gençlerbirliği
|10
|-5
|8
|16
|İkas Eyüpspor
|10
|-7
|8
|17
|Zecorner Kayserispor
|10
|-14
|6
|18
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|10
|-12
|4
Gaziantep – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?
Mücadele 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 20:00’de GAZİANTEP STADYUMU’nda oynanacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.