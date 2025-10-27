GAZİANTEP FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER | Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda kritik randevu Gaziantep’te oynanıyor. 10. hafta maçı, zirve yarışındaki Fenerbahçe ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK’yi karşı karşıya getiriyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Serkan Çimen. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova. Gözlemci Yunus Yıldırım; temsilciler Kerem Fahri Baykalmış, Engin Bayraktar, Serkan Atalay ve Kasım Turna olarak görevlendirildi.

SAKAT VE CEZALI LİSTESİ Gaziantep FK’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu S. Mbakata ile hücum hattından Ali Ablak, diz ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe cephesinde ise İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Mert Hakan Yandaş’ın durumu maç saatinde belli olacak. Stuttgart maçında oyuna giren Jhon Duran ise sakatlığını atlatmış durumda.

GAZİANTEP – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER) Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.



Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo. SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)