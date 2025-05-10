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Gaziantep FK, 4 maçtır puana hasret

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 13:00
  • Giriş: 10.05.2025 13:00
  • Güncelleme: 10.05.2025 13:00
Kaynak: AA
Gaziantep FK, 4 maçtır puana hasret

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.

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