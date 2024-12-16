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Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 17:37
  • Giriş: 16.12.2024 17:37
  • Güncelleme: 16.12.2024 17:37
Kaynak: AA
Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ligde oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas ve taktik organizasyonlarıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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