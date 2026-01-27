Gaziantep FK, 6 maçtır kazanamıyor

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son haftalarda galibiyete uzanmakta zorlanıyor.

Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor. Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Rams Başakşehir, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.

Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.