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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:11
  • Giriş: 15.12.2023 23:11
  • Güncelleme: 15.12.2023 23:11
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.

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