Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktörü Selçuk İnan, maçın zor geçtiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, Adana Demirspor'un son haftalarda iyi mücadele ettiğini aktardı.

Rakiplerinin genç ve yetenekli oyunculara sahip olduğunu anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Düşündüğüm şeyler maçta başıma geldi. Maça çok iyi başladık. Üçüncü bölgede, hücum varyasyonlarının hemen hemen hepsini denedik. Golü bulduk, 2'yi, 3'ü de bulabilirdik. İkinci yarıda farkı 2'ye, 3'e çıkaramadığınız zaman rakibin direnci daha fazla arttı. Biraz baskı altında kaldık, özellikle ortalar, kornerler bizi biraz zorladı. Yakaladığımız pozisyonlarda golü bulma imkanımız vardı. Bu arada gol de yiyebilirdik. Genel anlamda bu tür maçları oynamak kolay değil. Oyuncularım çok mücadele etti. Bizim gibi takımların 2-3 günde bir maç oynama alışkanlığı olmadığı için bu tür zor durumlarla da karşılaşabiliriz. En nihayetinde evimizde, taraftarımızın önünde kazanılmış 3 puan var. Bu yüzden hem oyuncularımı hem de taraftarımızı tebrik ediyorum."

Selçuk İnan, ikinci yarı planlamasıyla ilgili soruya 25 puanın önemli olduğunu ifade ederek, ikinci yarının çok daha zor geçeceğini, çalışmaya, gelişmeye, daha yukarı çıkmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Transfer konusunda yöneticilerle görüştüklerini anlatan İnan, bir stopere ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.