Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, gün içerisinde Antalya'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.
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