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Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 15:45
  • Giriş: 09.11.2023 15:45
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:46
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, gün içerisinde Antalya'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.

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