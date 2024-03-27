Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.