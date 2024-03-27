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Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 27.03.2024 17:24
  • Giriş: 27.03.2024 17:24
  • Güncelleme: 27.03.2024 17:25
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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