Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 15:25
  • Giriş: 02.11.2025 15:25
  • Güncelleme: 02.11.2025 15:25
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

