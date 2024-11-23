Gaziantep FK, Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmaları ile başlayan antrenman, maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, beraberinde bazı öğrenci ve öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla antrenman sonrası takımı ziyaret etti. Ziyarette, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve bazı yöneticilerde hazır bulundu.