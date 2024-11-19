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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 16:10
  • Giriş: 19.11.2024 16:10
  • Güncelleme: 19.11.2024 16:10
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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