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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 14:23
  • Giriş: 19.04.2025 14:23
  • Güncelleme: 19.04.2025 14:23
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

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