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Gaziantep FK, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 5 Aralık Perşembe günü Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 17:08
  • Giriş: 03.12.2024 17:08
  • Güncelleme: 03.12.2024 17:09
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Yenilenme koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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