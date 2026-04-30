Gaziantep FK - Beşiktaş Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan Gaziantep’te devam ediyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati, yayın bilgisi, hakem kadrosu, sakat ve cezalı oyuncular futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 1 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat 20.00’de başlayacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Gaziantep’te bulunan Gaziantep Stadyumunda oynanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ

Maç Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Organizasyon Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu Tarih 1 Mayıs 2026 Cuma Saat 20.00 Stadyum Gaziantep Stadyumu Yayın beIN Sports canlı ve şifreli

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoyda olacak. Mücadelede yardımcı hakemler ve diğer görevliler de belli oldu.

Maçın Hakem ve Görevli Kadrosu

Görev İsim Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy 1. Yardımcı Hakem Murat Tuğberk Curbay 2. Yardımcı Hakem Mustafa Savranlar Dördüncü Hakem Fatih Tokail Gözlemci Erol Ersoy Temsilci Rıfat Yerlikaya Temsilci Levent Gür Temsilci Ersin Özmen Temsilci Necdet Yeşildal

GAZİANTEP FK SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Gaziantep FK cephesinde maç öncesi bazı oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Listede şüpheli oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan isimler de yer alıyor.

No Oyuncu Mevki Durum 71 Mustafa Burak Bozan Kaleci Şüpheli 22 Salem M'Bakata Defans Sakatlık - Çapraz bağlarından sakat 23 Tayyip Talha Sanuç Defans Şüpheli 61 Ogün Özçiçek Orta saha Şüpheli 32 Yusuf Kabadayı Forvet Şüpheli

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Gaziantep FK maçı öncesinde cezalı, kadro dışı ve sakat oyuncular bulunuyor. Siyah-beyazlılarda özellikle Rıdvan Yılmaz’ın sarı kart cezalısı olması dikkat çekiyor.

No Oyuncu Mevki Durum 33 Rıdvan Yılmaz Defans Cezalı - Sarı kart cezalısı 20 Necip Uysal Defans Diğer - Kadro dışı 17 Kartal Kayra Yılmaz Orta saha Sakatlık - Ayak bileği bağlarında yırtılma

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı, Süper Lig haftasının dikkatle takip edilen karşılaşmalarından biri olacak. Maçın cuma akşamı saat 20.00’de oynanacak olması, futbolseverlerin arama motorlarında en çok “Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda”, “Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Gaziantep Beşiktaş canlı yayın” sorularına yönelmesine neden oluyor.

Beşiktaş cephesinde Rıdvan Yılmaz’ın sarı kart cezalısı olması, Gaziantep FK tarafında ise birden fazla oyuncunun şüpheli durumda bulunması karşılaşma öncesinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

