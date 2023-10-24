Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yenilenme koşuları gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Albian Ajeti katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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