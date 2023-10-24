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Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Ajans Haberleri
  • 24.10.2023 21:25
  • Giriş: 24.10.2023 21:25
  • Güncelleme: 24.10.2023 21:25
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yenilenme koşuları gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Albian Ajeti katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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