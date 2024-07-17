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Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezona hazırlanıyor

Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 17.07.2024 12:07
  • Giriş: 17.07.2024 12:07
  • Güncelleme: 17.07.2024 12:07
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezona hazırlanıyor

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma, top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı.

Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata düz koşu yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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