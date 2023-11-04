Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Gaziantep FK-Ç.Rizespor maçı biletleri satışta

Trendyol Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 12:15
  • Giriş: 04.11.2023 12:15
  • Güncelleme: 04.11.2023 12:15
Kaynak: İHA
Gaziantep FK-Ç.Rizespor maçı biletleri satışta

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi’nin 11. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Kalyon Stadı’nda oynayacak maçın biletleri satışa çıktı. 

Maç bilet fiyatları 120 TL ile 500 TL arasında değişirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 150 TL’den satışa sunuldu.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 