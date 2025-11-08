Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) – SÜPER Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK’nın Çaykur Rizespor ile 2-2 beraber kaldığı maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmadı.

İLHAN PALUT: PENALTIDAN KİMSENİN HABERİ YOK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun olarak güzel bir futbol olduğunu belirtti. Sahaya yansıyan oyunun genel olarak 2-2’lik beraberliğin ideal olduğunu belirten Palut, maçta çalınan penaltıyı eleştirerek, bunu kabul etmediğini kaydetti.

Palut, "Öncelikle Burak Hoca rahatsızmış. Maçtan sonra hastaneye geçtiler. Kendisine acil şifalar diliyorum. Maça gelecek olursak maç öncesi düşüncelerimiz sahada Gaziantep son derece iştahlı ve önde oynayan bir takım. Bunu biliyorduk. Çok kötü bir dakikada golü yedik. Takımımız bundan hiç sarsılmadı ve devam etti. Kaybettiğimiz toplardan dolayı rakibin geçişi olarak döndü ve gol yedik. 2’nci yarıya da iyi başladık. 2-1’ide bulduk ve bir penaltı oldu. Tabi bu penaltıdan ne Sorescu’nun ne kulübenin hiç kimsenin haberi yoktu. Hakemlerin hepsini seviyoruz. Sürekli görüşüyoruz hakemler ile. Gencecik hedefleri olan insanlar. Bu penaltıyı skor için konuşmuyorum. Skoru etkilemedi ama VAR’dan dönmesi üzücü. Böyle bir penaltı olmaz. Bunu kabul etmiyorum. Geri kalan son 10 dakikalık kısmında pozisyon olmasa da rakip maçı biraz daha domine etti. Genel olarak zevkli bir maçtı. Taraflı bakmayan insanlar için güzel bir maç oldu. Güzel bir futbol müsabakasıydı. Takımımdan memnunum. Beraberlik sahadaki görüntüye göre ideal bir skor’’dedi.

‘GALİP GELEBİLİRDİK’

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, maça iyi başladıklarını ifade ederek, erken buldukları golün ardından birçok fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Demirci, ‘’Burak hoca dün akşamdan bu yana bir rahatsızlığı vardı ama bugünde iyi değildi. Sabahtan maça kadar olan süreçte hastanedeydi ancak takımın başında olmak istedi. Tekrardan kendisine geçmiş olsun diyoruz. Maça gol ile başladık. Bu bizim enerjimizi yükseltti. Bunun üzerini skoru arttırabilecek pozisyonlara girdik ama yararlanamadık. İlk yarıyı 3-1 önde bitirebilirdik. Goller kaçabilir ama kaçırmış olan golden hemen sonra şanssız bir gol yemiş olmamızdı. Devre arasından sonra oyuna tekrar dönecek konuşmaları hocamız yaptı. Rakip takım ikinci yarıya daha iyi yaptık. Hamleler yaptık penaltı kaçırdık ama oyunu bırakmadık. 3’üncü golü bulabilecek bir aksiyonda da bulunduk. Ama üzücü ve şanssız bir şekilde galip geleceğimiz bir maçı 2-2 sonuçlandırdık. Kendi standardımızın üstünde ve yakınında değildik. Gol beklentisinde çok yüksek bir durumdayız. Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak bile maalesef beraberlikle ayrıldık. Kaldığımız yerden galibiyet serimizi tekrar yakalayıp bütün şehre göstereceğimize inanıyoruz’’ diye konuştu.

