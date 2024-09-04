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Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2024 13:18
  • Giriş: 04.09.2024 13:18
  • Güncelleme: 04.09.2024 13:18
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lungoyi'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Christopher Lungoyi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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