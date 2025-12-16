Gaziantep FK'de "118 günlük" Burak Yılmaz dönemi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK'de 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Sezonda ilk iki maçta golü ve puanı bulunmayan kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı isimlerle ekibini güçlendirdi.

Gaziantep FK'deki ilk 3 maçında kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlasa da sonraki 7 maçlık döneminde sadece tek galibiyet alabildi.

İstikrarsız grafiğine rağmen 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.

- Deplasman başarısını iç sahada gösteremedi

Yılmaz'ın yönetimindeki Gaziantep FK, 3 mağlubiyetini de iç sahada alırken deplasmandaki 6 maçta bileği bükülmedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Yılmaz ile ligdeki 14 maçta 23 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Süper Lig'de 7 sezonunda, 7 teknik direktörle 8 kez görev değişikliğine giden Güneydoğu temsilcisi, sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini Burak Yılmaz ile sürdürdü.

- Kariyerinin en iyi dönemi

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de görev aldığı sürede yakaladığı puan ortalamasıyla kendi kariyerinin de en iyi dönemini geçirdi.

Kariyerine, 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak başlayan Yılmaz, 6 maçlık geçici teknik direktörlük görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti.

28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da Yılmaz, 21 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,9 puan ortalaması tutturdu.

Kasımpaşa'daki görevine 28 Ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle maç başına 1,38 puan aldı.

Gaziantep FK'de ise 14 lig maçında 1,64 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, kariyerindeki en başarılı dönemini geçirdi.