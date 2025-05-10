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Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:55
  • Giriş: 10.05.2025 21:55
  • Güncelleme: 10.05.2025 21:55
Kaynak: AA
Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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