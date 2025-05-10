Gaziantep FK'de Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, İnan’a hem saha içi hem saha dışındaki katkıları için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı. Kulüp, “Teşekkürlerimizle Selçuk İnan” başlığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur görevde bulunan İnan ile karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığını duyurdu.
KULÜPTEN VEDA MESAJI
Açıklamada, “Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.” ifadelerine yer verildi.
🔴⚫️ TEŞEKKÜRLERİMİZLE | SELÇUK İNAN— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 10, 2025
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KULÜBE KATKISI VURGULANDI
Kulüp, açıklamasında İnan’a şu sözlerle teşekkür etti: “Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.”