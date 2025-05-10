Gaziantep FK'de Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı. Kulüp, “Teşekkürlerimizle Selçuk İnan” başlığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur görevde bulunan İnan ile karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığını duyurdu.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Açıklamada, “Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.” ifadelerine yer verildi.

KULÜBE KATKISI VURGULANDI

Kulüp, açıklamasında İnan’a şu sözlerle teşekkür etti: “Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.”