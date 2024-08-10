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Gaziantep FK, Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 13:38
  • Giriş: 10.08.2024 13:38
  • Güncelleme: 10.08.2024 13:38
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan ocak ayında kiralanan Deian Sorescu ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sorescu'nun kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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