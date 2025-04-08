Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, İzmir temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi.

Bu sezon ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, İzmir ekibiyle 8 kez karşı karşıya geldi.

Evinde oynadığı maçlarda rakibine kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu başarısını deplasmanda gösteremedi.

Deplasmanda oynanan 4 maçın 3'ü beraberlikle sonuçlarken, 1 maçtan Göztepe galibiyet ile ayrıldı.

2 OYUNCU CEZALI

Göztepe karşısında sarı kart gören Lungoyi ve Kozlowski, Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Ogün Özçiçek ve Husic ise kart sınırına geldi.

Kırmızı-siyahlılarda bu sezon 21 maçta 1104 dakika süre alan santrfor Halil Dervişoğlu, 12 hafta sonra ligdeki ikinci golünü Göztepe'ye attı.

DEPLASMAN KARNESİ

Ligde çıktığı 14 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabilen Güneydoğu temsilcisi, Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

Diğer 9 maçında mağlup olan Gaziantep FK, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.