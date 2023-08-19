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Gaziantep FK, depremlerden sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak

Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 17:14
  • Giriş: 19.08.2023 17:14
  • Güncelleme: 19.08.2023 17:14
Kaynak: AA
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Gaziantep FK, depremlerden sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilk kez yarın EMS Yapı Sivasspor maçıyla taraftarı önüne çıkacak.

Depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep temsilcisi, en son 1 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşmıştı.

Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti. Gaziantep FK, 200 gün sonra evinde taraftarla buluşacak.

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