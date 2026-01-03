Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 17:23
  • Giriş: 03.01.2026 17:23
  • Güncelleme: 03.01.2026 17:23
Kaynak: AA
Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol