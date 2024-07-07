Gaziantep FK, doğru transferlerle rahat bir sezon geçirmek istiyor

Süper Lig'de geçen sezon son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligde kalmayı başaran Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, doğru transferlerle rahat bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'nin teknik adamı Selçuk İnan, AA muhabirine, takıma geçen sezonun sonlarında dahil olduğunu hatırlattı.

Kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezon sıkıntılı günler geçirdiğini belirten İnan, bu sezon aynı duruma düşmemek için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Göreve geldiğinde takımın küme düşme hattında olduğunu anımsatan İnan, "Çok zor bir durumda bu görevi aldık. Ligde kaldık. Önemli işler yaptık. Burada en büyük pay, her zaman olduğu gibi sporcularımızın. Onlar çok büyük bir özveri gösterdi. İnandılar, şehri de inandırdılar. Biz de onlara yardım ettik. En nihayetinde ligde kalmayı başardık." diye konuştu.