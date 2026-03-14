Gaziantep FK dört maç sonra kazandı

Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK, Süper Lig'de dört maç aranın ardından kazandı. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla 33 puana yükseldi.

Spor
  • 14.03.2026 11:58
  • Güncelleme: 14.03.2026 12:02
Kaynak: Spor Servisi
AA

Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

33 PUANA YÜKSELDİ

Samsunspor ile golsüz Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK, ligin 27. haftasında 17 Mart Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

