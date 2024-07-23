Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.
Bolu kampını tamamlayan Gaziantep ekibi, hazırlık çalışmaları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı. Tesise akşam saatlerinde gelen ekip, ter antrenmanı yaptı.
Futbolcular sabah idmanında ise teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde ısınma, pas, kuvvet ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, geniş alanda pas çalışmalarıyla son buldu.
Takımın yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki de takımla ilk antrenmanına katıldı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.