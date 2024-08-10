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Gaziantep FK, Emre Taşdemir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 14:48
  • Giriş: 10.08.2024 14:48
  • Güncelleme: 10.08.2024 14:48
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Emre Taşdemir'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor forması giyen Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Taşdemir'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler, Uğur Şireci, Mustafa Kara ve İskender Kaplan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Emre Taşdemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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