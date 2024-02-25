Gaziantep FK, evinde 9 maçtır galip gelemiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 9 maçı kazanamadı.

Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini 11. haftada Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra taraftarı önünde MKE Ankaragücü (0-1), Trabzonspor (1-3), Yukatel Adana Demirspor (2-2), Siltaş Yapı Pendikspor (2-2), Fenerbahçe (0-1) , TÜMOSAN Konyaspor (1-1), Mondihome Kayserispor (1-1) ve Yılport Samsunspor (1-1) ile karşılaştı.

Dün evindeki RAMS Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, böylelikle iç sahada oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyete uzanamadı.