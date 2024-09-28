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Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 16:11
  • Giriş: 28.09.2024 16:11
  • Güncelleme: 28.09.2024 16:11
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve taktik çalışmayla son buldu.

Tedavileri süren Daubin, Eren Erdoğan ve Mustafa Eskihellaç, özel program eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Bitok ise antrenmana katılmadı.

Gaziantep ekibi, yarın İstanbul'a hareket edecek.

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