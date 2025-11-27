Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 27.11.2025 16:04
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

