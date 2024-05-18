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Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 13:57
  • Giriş: 18.05.2024 13:57
  • Güncelleme: 18.05.2024 13:57
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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