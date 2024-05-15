Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Tedavileri devam eden Deian Sorescu ve Arda Kızıldağ, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalara başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.