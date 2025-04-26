Gaziantep FK – Fenerbahçe: 1-3

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – Husic (Dk.62 Arda Kızıldağ), Viana (Dk.73 Emre Taşdemir), Semih Güler, Sorescu, N’Diaye (Dk.85 Furkan Soyalp), Maxim, Ogün Özçiçek (Dk.74 Daubin), Lingoyi, Halil Dervişoğlu (Dk.73 Kenan Kodro), Boateng

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek (Dk.46 En-Nesyri), Fred, Kostic (Dk.67 Tadic), İrfan Can Kahveci (Dk.67 Szymanski), Talisca (Dk.84 Cenk Tosun), Dzeko (Dk.79 Levent Mercan)

GOLLER: Dk.13 Maxim (Gaziantep FK), Dk.68 Talisca, Dk.69 Dzeko, Dk.72 Fred (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Husic, Maxim, Boateng, Viana (Gaziantep FK), İsmail Yüksek, Kostic (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 33'ncü haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Fenerbahçe’ye ikinci yarıda yediği goller ile 3-1 mağlup oldu.

5‘inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Halil Dervişoğlu’nun pasıyla buluşan Lungoyi'nun vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

13’üncü dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında Boateng'in pasıyla ceza sahası dışında buluşan Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30’uncu dakikada Fenerbahçe atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

35’inci dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Mustafa Burak kurtardı.

41’inci dakikada Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşu kalecide kaldı.

55’inci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan En-Nesyri’nin vuruşu ağlara gitti. Önce gol kararı veren hakem, daha sonra VAR uyarısının ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

59’uncu dakikada Maxim’in pasıyla ceza alanı önünde buluşan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda top kalecide kaldı.

67’nci dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanına ortalanan top oyun dışına çıktı. Ancak Viana'nın elinin En-Nesyri'ye çarptığı uyarısı üzerine VAR’a giden hakem pozisyon incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Talisca takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1.

69’uncu dakikada Fenerbahçe atağında Gaziantep FK savunması topu kornere yolladı. Korner atışını kullanan Tadic’in ceza alanına ortasında topla buluşan Dzeko’nun vuruşu filelere gitti: 2-1

72’nci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Tadic’in pasıyla buluşan Fred’in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Fred’in plase vuruşu ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma başka pozisyon olmayınca konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.