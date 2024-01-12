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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 16:52
  • Giriş: 12.01.2024 16:52
  • Güncelleme: 12.01.2024 16:53
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakikada sürdü.

Isınma ve orta-şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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