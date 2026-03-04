Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler belli oldu mu, Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? C Grubu’nun dördüncü haftasında oynanacak bu kritik mücadelede Fenerbahçe üst tur için sahaya çıkarken, Gaziantep FK ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar…
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda kader haftası oynanıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, üst tura çıkma hesaplarını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler için kazanmak zorunlu. Futbolseverler ise “Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Muhtemel 11’ler belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.30’da başlayacak.
Karşılaşmayı Adnan D. Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Samet Çiçek üstlenecek.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşma, futbolseverler tarafından ulusal kanalda ücretsiz olarak takip edilebilecek.
FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Sarı-lacivertli ekipte toplam 5 oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
- Milan Skriniar
- Edson Alvarez
- Anderson Talisca
- Çağlar Söyüncü
- Nelson Semedo
Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU’NDA KRİTİK MÜCADELE
Fenerbahçe için bu maç, üst tura yükselme açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkmak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
Ev sahibi Gaziantep FK ise kendi sahasında avantajı kullanarak güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LER
Gaziantep FK Muhtemel 11
Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi
Fenerbahçe Muhtemel 11
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
|Detay
|Bilgi
|Tarih
|4 Mart 2026 Çarşamba
|Saat
|20.30
|Stadyum
|Gaziantep Stadı
|Yayın
|ATV (Canlı ve Şifresiz)
|Hakem
|Adnan D. Kayatepe
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Karşılaşma 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe’de kimler eksik?
Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Maçı hangi hakem yönetecek?
Karşılaşmada Adnan D. Kayatepe düdük çalacak.
Fenerbahçe için maçın önemi nedir?
Sarı-lacivertliler üst tura yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.