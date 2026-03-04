Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda kader haftası oynanıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, üst tura çıkma hesaplarını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler için kazanmak zorunlu. Futbolseverler ise “Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Muhtemel 11’ler belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmayı Adnan D. Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Samet Çiçek üstlenecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından ulusal kanalda ücretsiz olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Sarı-lacivertli ekipte toplam 5 oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Milan Skriniar

Edson Alvarez

Anderson Talisca

Çağlar Söyüncü

Nelson Semedo

Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU’NDA KRİTİK MÜCADELE

Fenerbahçe için bu maç, üst tura yükselme açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkmak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

Ev sahibi Gaziantep FK ise kendi sahasında avantajı kullanarak güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LER

Gaziantep FK Muhtemel 11

Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi

Fenerbahçe Muhtemel 11

Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Detay Bilgi Tarih 4 Mart 2026 Çarşamba Saat 20.30 Stadyum Gaziantep Stadı Yayın ATV (Canlı ve Şifresiz) Hakem Adnan D. Kayatepe

