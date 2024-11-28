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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 16:50
  • Giriş: 28.11.2024 16:50
  • Güncelleme: 28.11.2024 16:51
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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