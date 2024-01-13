Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.
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