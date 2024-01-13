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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 20:59
  • Giriş: 13.01.2024 20:59
  • Güncelleme: 13.01.2024 20:59
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

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