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Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 09:43
  • Giriş: 13.01.2024 09:43
  • Güncelleme: 13.01.2024 09:44
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

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