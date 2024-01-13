Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kaynak: AA
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.
Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
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