Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.