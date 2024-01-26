Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 17:16
  • Giriş: 26.01.2024 17:16
  • Güncelleme: 26.01.2024 17:16
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Yoğun kar nedeniyle salonda gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol