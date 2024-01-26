Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Yoğun kar nedeniyle salonda gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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