Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koşu, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabahki antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a giderek kampa girecek.