Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 15.01.2026 16:03
  • Giriş: 15.01.2026 16:03
  • Güncelleme: 15.01.2026 16:03
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koşu, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabahki antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a giderek kampa girecek.

BirGün'e Abone Ol